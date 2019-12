Scouts Hellegat kunnen ravotten onder vernieuwde ‘leuzzes’: “Mooie knipoog naar steenbakkersverleden” Ben Conaerts

05 december 2019

13u46 0 Niel De Scouts Hellegat hebben er op hun terreinen een welgekomen trekpleister bij. De Scoutsvrienden zijn de afgelopen maanden flink in de weer geweest om drie oude droogloodsen – in de volksmond ‘leuzzes’ – in een nieuw jasje te steken. “Die zijn niet alleen handig voor de scouts, ze zijn ook een knipoog naar het verleden”, zegt schepen van Erfgoed Tom Caluwaerts (N-VA).

Hellegat was tot het midden van de negentiende eeuw nog gedeeltelijk een landbouwzone, tot de steenbakkerijen letterlijk door de huidige Boomsestraat braken om aan de andere kant van de weg de klei verder af te graven. Met drie gereconstrueerde droogloodsen op hun terreinen willen de Scouts Hellegat die geschiedenis van Hellegat eer aandoen. De loodsen geven een beeld van wat er zich hier vroeger afspeelde en vormen vandaag de ideale speelplaats voor de scoutsjeugd.

Link met verleden

“Als scoutsleiding vonden en vinden we het belangrijk dat er een link blijft met het verleden”, zeggen Jan en Yves De Troetsel. “In 1983 en 1984 werden daarom al droogloodsen op dit terrein gebouwd in samenwerking met de ‘leuzzeploeg’ van Marc Van Inghelgem en Dirk Campsteyn. Diezelfde mannen hebben er nu voor gezorgd dat de gereconstrueerde droogloodsen hersteld geraakten. Deze winter zullen onze scouts er al zeker gebruik van kunnen maken om hun activiteiten overdekt te kunnen organiseren.”

Eerherstel

Ook het gemeentebestuur heeft haar steentje bijgedragen. “We vinden het belangrijk dat de jeugd in Niel en op Hellegat een gepaste accommodatie ter beschikking heeft”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “De oude speelplaats, waar vroeger kinderen en nu scouts op kunnen ravotten, is een ideale omgeving waar het jonge volkje zijn overtollige energie kwijt kan. We hebben graag geholpen bij het eerherstel van deze plek, om ze nog lang optimaal te laten renderen voor de scouts.”

Bakstenen vormen en drogen

“Dit is een historisch belangrijke locatie”, vult schepen van Erfgoed Tom Caluwaerts (N-VA) aan. “Op deze plaats werden vroeger bakstenen gevormd en gedroogd om later gebakken te worden. Door de nabije tunnel die in 1844 werd gebouwd, werd klei aangevoerd die hier te drogen werd gelegd. Op de weg tussen de dijk en de Paardenstal zijn zowel de historische tunnel als deze gereconstrueerde droogloods belangrijke getuigen van deze geschiedenis. De ‘leuzze’ is dus meer dan gewoon handig voor de scouts, ze is ook een rechtstreekse knipoog naar het verleden.”