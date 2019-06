Scouts Hellegat houden barbecue Ben Conaerts

25 juni 2019

De Scouts Hellegat organiseren op zaterdag 29 juni hun jaarlijkse barbecue. Vanaf 18 uur wordt er gesmuld onder de pas gerenoveerde ‘leuzzes’. De Oud-Scouts zijn de grillmasters van dienst en zorgen voor vlees, vis en een saladbar.

Volwassenen betalen 5 euro per stuk vlees of vis, kinderen eten mee voor 3 euro per stuk vlees of vis. Inschrijven voor de barbecue kan nog tot en met woensdag 26 juni via de website www.scoutshellegat.be.