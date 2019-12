Scouts Hellegat gehuldigd voor 75-jarig bestaan Ben Conaerts

02 december 2019

De Scouts Hellegat werden het voorbije weekend ter gelegenheid van hun 75-jarig bestaan ontvangen op het gemeentehuis. Samen met de huidige leiding, de werkgroep Oud-Scouts, de vzw en enkele van de Oud-Scouts van de eerste generaties werd er even stilgestaan bij de geschiedenis van de jeugdbeweging.

“De voorbije jaren zijn er heel wat grote projecten gerealiseerd”, vertelt scoutsleider Hannes Vermost. “Denk maar aan het nieuwe dak op onze gebouwen en de bouw van de droogloods. Dat is ook nodig, want qua ledenaantal doen we het beter dan ooit. Onze vereniging telt op dit moment zo’n 165 leden.”

Burgemeester Tom De Vries (Open Vld), zelf een Oud-Scout, wenste de scoutsgroep nog vele mooie jaren. De Scouts kregen een mooie oorkonde als aandenken en schonken het gemeentebestuur een mooie groepsfoto. Er werd ook een replica voorgesteld van de allereerste vlag van de scoutsgroep.