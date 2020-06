Schoolstraat in Dorpsstraat opgeschort tot begin september Ben Conaerts

10 juni 2020

17u07 0 Niel De schoolstraat in de Dorpsstraat wordt opgeschort tot het begin van volgend schooljaar.

Het gemeentebestuur richtte in februari in de Dorpsstraat een tijdelijke schoolstraat in, om de scholieren veiliger naar school te kunnen laten gaan. Maar met de coronacrisis en het reorganiseren van het lager onderwijs, werd beslist het initiatief op te schorten.

“Nu alle kinderen op verschillende uren les volgen en de hele dag door van of naar school trekken, is het weinig zinvol en allerminst praktisch om de schoolstraat in stand te houden”, luidt het bij het gemeentebestuur. “Dat zou namelijk betekenen dat de straat bijna de hele dag moet worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met alle mobiliteitsproblemen van dien. Daarom schorten we de beslissing op om van de Dorpsstraat een schoolstraat te maken en dit tot begin september.”