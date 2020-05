Schapen verhuizen van Kwaede Wielstraat naar wijk De Bosschen Ben Conaerts

28 mei 2020

17u30 0 Niel Wees niet verbaasd als je op vrijdagmorgen 29 mei een kudde schapen door de Nielse straten ziet trekken. Het gaat om de schapen die de gemeente inzet voor milieuvriendelijk groenonderhoud op het Nielse grondgebied.

Na een tiental dagen de bermen in de Kwaede Wielstraat te hebben begraasd, trekken de ongeveer 200 schapen nu naar een nieuwe wei, namelijk de terreinen tussen de spoorweg en de wijk De Bosschen. Ze hebben dus geen lange tocht voor de boeg: ze zullen normaal hoogstens een halfuurtje over de verplaatsing doen. Al betekent dat niet dat er niets te zien zal zijn of dat enige verkeershinder uitgesloten is.