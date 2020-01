Rupeljoeng zoekt beste Fortnitespeler van de streek Ben Conaerts

17 januari 2020

13u59 0 Niel De tienerwerking Rupeljoeng gaat op zoek naar de beste Fortnitespeler uit de Rupelstreek. Daarvoor wordt op woensdag 26 februari een tornooi op poten gezet.

Fortnite is een immens populair gratis online computergame dat vooral bij tieners in de smaak valt. Zij zijn verzot op de leuke outfits en overwinningsdansjes, die wél betalend zijn. Ook in de Rupelstreek houdt het spel heel wat jongeren in de ban. Dus wil Rupeljoeng, de tienerwerking van Aartselaar, Boom, Niel, Rumst en Schelle, in de krokusvakantie op zoek gaan naar de beste Fortnitespeler van de regio.

Het tornooi vindt plaats op woensdag 26 februari tussen 14 en 17 uur in het jeugdhuis Jokot in Niel. Je moet tussen de 12 en de 15 jaar zijn en in het middelbaar zitten om deel te kunnen nemen. Deelname kost 10 euro. Je kan jezelf inschrijven via de jeugddienst van jouw gemeente of via I-school.