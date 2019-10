Rijrichting op parkeerhaven Emiel Dewittstraat aangepast Ben Conaerts

22 oktober 2019

De rijrichting op de parkeerhaven aan de Emiel Dewittstraat is aangepast. Het inrijden naar de parkeerhaven blijft via de Antwerpsestraat en het uitrijden blijft via de Emiel Dewittstraat. Maar de rijrichting van het middengedeelte van de parkeerhaven werd omgekeerd.

“De afvalophaling gebeurt via de parkeerhaven”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld). “Dat is een enorm pluspunt voor de omwonenden en voor de verkeersdoorstroming in de straten. Het aanbieden van het afval is immers handiger via de parkeerhaven. Maar de vrachtwagen van de afvalophaaldienst had problemen om de ingevoerde rijrichting op het plein te volgen. Door de rijrichting op het plein om te draaien, kan de ophaalwagen beter manoeuvreren. Tegelijkertijd maken we op die manier de ingang van de Sint-Hubertusschool meer bereikbaar en veiliger.”