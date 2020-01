Restauratiewerken aan kerktoren na twee maand afgerond Ben Conaerts

24 januari 2020

13u32 0 Niel De restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwe-Geboorte-kerk zijn afgerond. Een aannemer was al sinds eind november aan de slag om de nokranden van de kerktoren te herstellen.

Door de voorjaarsstorm in maart vorig jaar waren de loodslabben op de nokranden van de kerktoren losgekomen. Sinds eind november was een aannemer aan het werk om deze loodslabben te verwijderen en te vervangen door nieuwe exemplaren. Intussen zijn de laatste leitjes gelegd en zal de stelling in de loop van de komende week verwijderd worden.

De restauratiewerken zouden aanvankelijk slechts enkele weken in beslag nemen, maar zijn uiteindelijk veel langer uitgevallen. Door de regen en wind van de voorbije maanden bleek het geregeld te gevaarlijk voor de aannemer om de werken aan de kerktoren verder te zetten. Uiteindelijk zal de kerk ongeveer twee maand in de steigers hebben gestaan.