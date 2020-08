Restaurant Den Boomgaerd maakt plaats voor nieuw woonproject Ben Conaerts

10 augustus 2020

16u44 0 Niel Het bekende restaurant Den Boomgaerd, aan het zogeheten Vierpalenhof, op de grens van Boom, Niel, Reet en Aartselaar, is onder de sloophamer verdwenen. Binnenkort verrijst er een nieuw woonproject met twaalf appartementen en zes eengezinswoningen.

Den Boomgaerd was ooit een van de bekendste restaurants van de streek, maar stond al leeg sinds een brand in 2013. Daarna werd de zaak openbaar verkocht en werd het terrein omgevormd tot woonzone. Daar laat vastgoedkantoor Dillen & Partner een nieuw woonproject realiseren dat zal bestaan uit twaalf appartementen en zes eengezinswoningen. Het oude restaurant is intussen helemaal onder de sloophamer verdwenen.

“We ontwikkelen hier een hedendaags, energiezuinig woonconcept”, klinkt het bij Dillen & Partner. “De gebruikte isolatiematerialen, ramen en zonnepanelen maken deze woonunits bijna-energieneutraal (BEN). De gelijkvloerse woningen en appartementen hebben een privétuin beschikbaar. Naast een gemeenschappelijke fietsenberging zijn er privéfietsenstallingen voorzien voor de gezinswoningen. Voor de wagens zijn er boven- en ondergrondse parkings voorzien.”

Meer informatie over de gezinswoningen en de appartementen, die te verkrijgen zijn met één, twee of drie slaapkamers, is te vinden op deze website.