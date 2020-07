Regiojournalist en basketbalicoon Paul Van Roy (88) overleden Ben Conaerts

24 juli 2020

12u56 0 Niel Regiojournalist en basketbalicoon Paul Van Roy is overleden. Hij werd 88 en stierf aan de gevolgen van pancreaskanker.

Paul Van Roy, een geboren en getogen Nielenaar, was begin jaren ‘50 een van de sterkhouders van de legendarische Nielse basketbalploeg RUBO. De ploeg promoveerde vijf keer in zes jaar tijd en schopte het uiteindelijk tot in de hoogste klasse. Van Roy, die ook een aantal keer voor de nationale ploeg uitkwam, staat erom bekend ooit 75 punten te hebben gescoord in één enkele match.

Van Roy was ook meer dan 50 jaar actief als regiojournalist voor Gazet van Antwerpen. Hij schreef talloze artikels over Niel en zijn inwoners en werd door tal van Nielenaren op handen gedragen. Hij was een optimist, altijd opgewekt en altijd goedlachs, en steeds op zoek naar nieuws over zijn geliefde dorp, zelfs tot in de laatste weken van zijn leven.

Monument

“Geen drie weken geleden werd ik door Paul opgebeld in verband met een artikel waar hij aan bezig was”, zegt Walter Troch (68), die 36 jaar onafgebroken in de Nielse gemeenteraad zetelde en op die manier vaak met Van Roy in contact kwam. “Hij heeft me toen aan de telefoon het verhaal gedaan over zijn kanker. Het was heel knap hoe hij met de ziekte omging.”

“Paul was een hele zachte man, altijd diplomatisch”, vervolgt Troch. “In die bijna 40 jaar dat we contact met elkaar hadden, heb ik hem nooit kwaad geweten. De krant was zijn leven. Dat heeft hij altijd met hart en ziel gedaan, tot in zijn laatste weken dus. Dat kan je je niet voorstellen. Hij was echt een monument.”