Raadsleden staan zitpenningen af voor goed doel: 250 kwetsbare gezinnen krijgen speelgoedpakket Ben Conaerts

19 mei 2020

18u15 0 Niel De Nielse politiek heeft zich van zijn warmste kant laten zien. 23 raadsleden hebben hun zitpenningen afgestaan voor het goede doel. Met de opbrengst werden speelgoedpakketten gekocht voor kwetsbare gezinnen.

23 raadsleden van de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst hebben hun zitpenning van 175 euro afgestaan. Met dat geld werden 250 spelpakketten gekocht die worden verdeeld aan kwetsbare gezinnen. Voor elke leeftijdsgroep is er een aangepast pakket voorzien. De bedeling gebeurt deze week door de medewerkers van de sociale dienst en enkele vrijwilligers.

Schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld) is tevreden met het warme gebaar: “Kinderen mogen nu al 9 weken alleen nog thuis met broers en zussen spelen. In kwetsbare gezinnen is er vaak een tekort aan middelen en creativiteit om de dag samen in lockdown door te komen. Daarom willen wij een alternatief bieden met een speelpakket.”