PVDA start petitie voor behoud Parkwijk Ben Conaerts

03 september 2019

15u29 0 Niel PVDA Niel is gestart met een petitie voor het behoud van de Parkwijk, de sociale woonwijk aan de Matenstraat. Op één week tijd werd ze al zo’n 115 keer ondertekend.

Volgens het gemeentebestuur voldoen de woningen van de Parkwijk niet langer aan de normen en zou het gemiddeld 35.000 euro per woning kosten om ze in orde te krijgen. Omdat dat volgens de gemeente te hoog is, werd beslist om tegen het eind van dit jaar voor de bewoners een nieuwe huisvesting te zoeken. Maar lang niet iedereen staat voor een verhuis te springen.

“Sommige bewoners kregen het voorstel om naar Berchem of naar Borgerhout te verhuizen”, zegt Karina Garcia van PVDA Niel. “Maar we spreken hier over Nielenaren op leeftijd. Mensen die al 10 jaar en langer in de Parkwijk wonen, en vaak al heel hun leven in Niel. Die verplaats je zo maar niet. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en de nodige verbeteringen laten uitvoeren.”

De petitie is te vinden op de website van PVDA.