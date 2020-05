PVDA Niel schenkt 500 chirurgische mondmaskers aan WZC Maria Boodschap Ben Conaerts

23 mei 2020

14u33 0 Niel PVDA Niel heeft 500 chirurgische mondmaskers geschonken aan het woonzorgcentrum Maria Boodschap. De maskers werden ter beschikking gesteld door de organisatie Geneeskunde voor het Volk.

“De coronacrisis slaat hard toe. Gelukkig zijn er de mensen die onze samenleving draaiende houden, ook al doen ze dat in niet evidente omstandigheden. Zo bleef het personeel van de zorg zich inzetten voor onze ouderen, ondanks het tekort aan beschermend materiaal. Hun toewijding en inzet is indrukwekkend. Daarom wilden wij hen bedanken met een donatie van 500 chirurgische mondmaskers”, zegt Elise De Wachter van PVDA Niel.

De maskers werden ter beschikking gesteld door Geneeskunde voor het Volk en zaterdagmorgen aan het zorgpersoneel overhandigd. “We willen niet alleen applaudisseren voor de zorghelden. We willen ook iets tastbaars doen voor hen”, redeneert Dennis Lauwers van PVDA Niel. “Deze mensen geven het beste van zichzelf en verdienen het echt om eens in de kijker gezet te worden. We weten ook dat ze tot op vandaag onvoldoende beschermingsmateriaal er beschikking hebben. Daar wilden we iets aan doen.”