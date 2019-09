Protest van bewoners haalt niks uit: gemeente gaat Parkwijk toch verkopen Ben Conaerts

06 september 2019

14u47 0 Niel Het gemeentebestuur heeft vorige gemeenteraad zijn plannen bevestigd om de sociale woningen in de Parkwijk te verkopen. Er wordt gehoopt op een opbrengst van ongeveer 2,5 miljoen euro, die gebruikt zal worden voor de financiering van nieuwe seniorenflats in het binnengebied Nielderhoff. Een gemiste kans, vindt oppositiepartij sp.a-Groen, die pleitte voor het behoud van de woonwijk.

Het lot van de Parkwijk is bezegeld. De gemeenteraad heeft de verkoop van de sociale woonwijk - in het kader van de projectnota rond het Nielderhoff - met meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. De sociale woningen zijn volgens het gemeentebestuur verouderd en voldoen niet langer aan de vereiste isolatienormen. “We rekenen op een opbrengst van 2,5 miljoen euro”, zegt schepen van Financiën Bart Van der Velde. “Het gaat hier op een terrein van ongeveer 10.000 vierkante meter. Er zouden 40 à 45 wooneenheden gerealiseerd kunnen worden zonder dat de leefbaarheid in het gedrang komt. Met het geld van de verkoop kunnen we tegen 2024 de nieuwe seniorenflats in het binnengebied Nielderhoff realiseren.”

“Te weinig alternatieven”

In afwachting wordt voor de huidige bewoners van de Parkwijk een nieuwe huisvesting gezocht, ook al zien de meeste dat niet zitten. Vorige maand voerden ze nog een grote protestactie tegen de dreigende verhuis. “Je zet toch geen mensen uit hun huis als je niet weet waar ze naartoe moeten?”, klonk het toen. Oppositiepartij sp.a-Groen pleitte de voorbije gemeenteraad dan ook voor een behoud van de Parkwijk.

“Men had de bewoners gezegd dat ze in Niel konden blijven wonen, maar dat blijkt nu niet altijd het geval”, zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen). “Het probleem is dat er te weinig alternatieven zijn in Niel. Daarom stellen we voor om de Parkwijk niet te vermarkten, maar de publieke gronden in eigen handen te houden en aan een woonmaatschappij in erfpacht te geven. Op die manier kan men hier een ‘betaalbaar wonen’-project realiseren, met sociale woningen voor alle leeftijden en met starterswoningen voor jonge alleenstaanden of koppels.”

Bindend sociaal objectief

“Het is al vanaf 2001 altijd het standpunt van het gemeentebestuur geweest om seniorenwoningen te bouwen in het centrum en om de Parkwijk te verkopen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Dat standpunt is nooit gewijzigd, óók niet toen de socialisten mee in de meerderheid zaten. We zijn er geen voorstander van om een nieuwe grote sociale woonwijk buiten het centrum te realiseren. We zetten liever in op kleinere sociale projecten.”

Schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld) wijst erop dat er geen tekort is aan sociale woningen in Niel. “Tegen 2025 moeten we volgens het bindend sociaal objectief (BSO) 64 sociale huurwoningen bij creëren. We zijn op weg om er liefst 84 te realiseren. Van die 84 zijn er al 33 gerealiseerd en staan er nog 51 op de planning. We halen die doelstelling dus ruimschoots. Volgens de voortgangstoets van Wonen Vlaanderen is ook bevestigd dat onze gemeente voldoende inspanningen levert. Het is nu vooral onze prioriteit om de bewoners van de Parkwijk te begeleiden naar een geschikte, betere en betaalbare woonst.”