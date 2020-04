Probleem met waterdruk in Matenstraat Ben Conaerts

10 april 2020

Niel Een aantal bewoners uit de Matenstraat kreeg vrijdag te maken met onderbreking of een sterke drukverlaging van het drinkwater. Dat had volgens waterbedrijf Pidpa te maken met spoelwerkzaamheden.



“Na de aanleg van nieuwe leidingen moeten wij deze terug in dienst nemen en koppelen op het bestaande net”, aldus Pidpa. “Volgens onze kwaliteitsvoorschriften kan en mag dit enkel gebeuren als de leidingen goed bevonden zijn voor drinkwaterkwaliteit. Daarom wordt de leiding gespoeld en wordt een waterstaal genomen op de nieuw aangelegde leiding. Als dit staal goed is, kan er gekoppeld worden. Deze spoelwerken gebeuren echter aan een hoge snelheid en een hoog debiet om effectief te kunnen zijn. Daardoor kan in sommige woningen, vooral in appartementen op de hogere verdiepingen, de druk verminderen en de indruk ontstaan dat men geen water meer heeft. Intussen zijn de spoelwerkzaamheden beëindigd en is de waterdruk genormaliseerd.”