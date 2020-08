Politieagenten richten met ZVC Drupelianen eigen zaalvoetbalploeg op Ben Conaerts

04 augustus 2020

15u48 0 Niel Met de Drupelianen is de Rupelstreek een nieuwe zaalvoetbalclub rijker. Opvallend: de ploeg bestaat nagenoeg uitsluitend uit hulpverleners van de politie.

“Onze club is ontstaan op het werk”, zegt oprichter Nick Schuddinck, die werkzaam is bij de Lokale Politiezone Rupel. “Bij ons is voetbal een veelbesproken onderwerp tijdens de lunchpauze. Dus rijpte het idee om ook zelf eens de zaalvoetbalschoenen aan te binden. Intussen hebben we al een paar keer een zaaltje gehuurd en een vriendenwedstrijd gespeeld. Maar volgend seizoen willen we het wat ernstiger aanpakken en aantreden in een competitie.”

“Aanvankelijk was het plan om deel te nemen aan de Rupelliga”, vult voorzitter en collega-agent Tom Ploegaerts aan. “Maar omdat we daar te laat voor waren, hebben we ons ingeschreven voor de LZV-cup. Bijkomend voordeel is dat je daar gemengd mag aantreden, met een ploeg van mannen én vrouwen. Vermits we zelf twee dames in onze rangen hebben, maakt dat het voor ons alleen maar interessanter.”

Onregelmatige uren

De ‘Drupelianen’ noemen de zaalvoetballers zichzelf, een verwijzing naar de Rupelstreek en naar de vorige naam van de club: ‘De Dorstige Druppeltjes’. “Die naam hebben we wel moeten aanpassen van onze werkgever”, knipoogt Nick. Momenteel kunnen ze putten uit een kern van 15 spelers, het ruime merendeel dus afkomstig uit de politiezone. “We hebben zo’n brede kern zeker nodig, want bij de politie hebben we onregelmatige uren. De rode draad in onze ploeg is dat iedereen een binding heeft met de Rupelstreek of de politie.”

De Drupelianen hopen hun thuismatchen af te kunnen werken in de gemeentelijke sporthal van Niel. “Het is onze bedoeling om drie keer per maand een wedstrijd te spelen”, zegt Nick. “Twee matchen per maand voor de LZV-cup, aangevuld met oefenmatchen tegen ploegen van andere politiezones. Zaalvoetbal is tenslotte een heel leuke manier om elkaar wat beter te leren kennen.”