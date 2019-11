Pastoor zegent dieren tijdens Sint-Hubertusviering Ben Conaerts

03 november 2019

14u01 0 Niel Het plein voor de kerk liep zondagmiddag opnieuw voor de jaarlijkse Sint-Hubertusviering. Ruim 400 diereneigenaars trotseerden het regenweer om hun dieren te laten zegenen door pastoor Walter De Winter.

De Nielse Sint-Hubertusviering gaat terug op een traditie die stamt uit de achttiende eeuw. Omdat er toen nogal wat hondsdolheid heerste in het dorp, riep de toenmalige pastoor op om te bidden tot de beschermheilige Sint-Hubertus. Vandaag wordt dat geloof nog altijd massaal in ere gehouden. Meer dan 400 diereneigenaars kwamen zondagmiddag naar het kerkplein om hun dieren te laten zegenen.

“We kunnen heel tevreden zijn met de opkomst”, zegt Jules De Preter van het Sint-Hubertuscomité. “Het is duidelijk een traditie die hier nog altijd leeft. We zien vooral veel honden, katten, ezels en paarden passeren. Honden krijgen een gewijd hondenbrokje, paarden een gewijde wortel. Intussen was het al de 29ste keer dat wij de viering mochten organiseren. Volgend jaar blazen we dus dertig kaarsjes uit. Dat gaat we in december 2020 vieren met een jachthoornconcert.”