Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) te gast in Den Tichel Ben Conaerts

19 februari 2020

14u36 0 Niel Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) is op vrijdag 21 februari te gast in zaal Den Tighel. Zij komt er op uitnodiging van Open Vld Niel praten over het onderwijs en de samenleving.

El Kaouakibi (33) groeide op in Boom, als voorlaatste in een gezin van zeven kinderen. Ze volgde tussen 2005 en 2008 een opleiding tot onderwijzeres aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen. Daarna volgde ze nog een masteropleiding onderwijskunde aan de Vrije Universiteit Brussel.

El Kaouakibi raakte vooral bekend als sociaal onderneemster. Zo richtte ze in 2009 ‘Let’s Go Urban’ op, een straatcultuurorganisatie die (stads)jongeren helpt om na school hun sportieve, muzikale en andere talenten te ontwikkelen.

Dertigers aan de top

Vorig jaar stapte ze in de politiek en raakte ze verkozen als Vlaams Parlementslid voor Open Vld. Zeer recent was El Kaouakibi één van de 30 ‘dertigers aan de top’ in een lijst van het financieel-economische tijdschrift Trends.

De gespreksavond vindt plaats om 19.30 uur in zaal Den Tighel. Na afloop is er tijd voor een vragenronde. De toegang is gratis.