Parkwijk klaar voor de sloop: alle bewoners verhuisd Ben Conaerts

10 september 2020

13u48 0 Niel Deze week gaat de sloop van de Parkwijk van start. De verouderde sociale woonwijk moet plaats ruimen voor de komst van nieuwe ontwikkelingen.

De sociale woningen in de Parkwijk dateren uit 1958 en dateerden volgens het gemeentebestuur niet meer aan de hedendaagse veiligheids- en kwaliteitsnormen. De huizen waren zodanig verouderd dat men besliste ze niet meer te renoveren, maar gewoon helemaal af te breken. Dat ging gepaard met heel wat tegenstand van enkele bewoners, die een noodgedwongen verhuis niet zagen zitten. Maar het gemeentebestuur is er intussen in geslaagd om voor alle bewoners een passende nieuwe huisvesting te vinden, onder meer in residentie Den Biezerd in de Rector De Somerstraat. Daarmee is de weg nu vrij om de Parkwijk definitief af te breken, om verdere verloedering en eventuele overlast tegen te gaan. De afbraakwerken zullen ongeveer een maand in beslag nemen.