Pannenkoeken smullen in WZC Maria Boodschap Ben Conaerts

03 februari 2020

14u14 0 Niel Het animatieteam van het woonzorgcentrum Maria Boodschap heeft zondagnamiddag een grote pannenkoekenslag georganiseerd.

Met de Lichtmis worden er traditiegetrouw pannenkoeken geserveerd. Dat was zondagnamiddag in het woonzorgcentrum Maria Boodschap niet anders. Zo’n 200 mensen kwamen in de cafetaria en het seniorenrestaurant smullen van verse pannenkoeken.

De opbrengst van het evenement zal worden gebruikt voor de aanschaf van een zogenaamde EN-TV . Dat is een toestel dat senioren en mensen met een cognitieve beperking fijne momenten kan bezorgen. Gebruikers van de EN-TV – kostprijs: zo’n 10.000 euro – kunnen via apps, filmpjes en muziek de ‘tijd van toen’ herbeleven.