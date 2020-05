Paaiende finten zorgen voor fraai natuurspektakel Ben Conaerts

14 mei 2020

15u17 0 Niel Elke avond speelt er zich op de Rupel en de Schelde ter hoogte van Niel een fraai natuurspektakel af. Verschillende finten of meivissen slaan er aan het paaien, wat soms gepaard gaat met bijzonder veel rumoer.

Finten of meivissen zoals ze ook genoemd worden zijn zeevissen, die bij de groep van de haringen horen. Om te kunnen paaien of zich voort te planten, zwemmen ze in april en mei vanuit de Noordzee getijdenrivieren zoals de Schelde en de Rupel op. Wie ’s avonds lang de kaai in Niel wandelt, kan het spektakel van de paaiende vissen dus in levende lijve aanschouwen.

“Dat gebeurt steeds bij zonsondergang en gaat soms met bijzonder veel rumoer gepaard”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Af en toe springen de paaiende finten uit het water omhoog, wat het nog spectaculairder maakt. Tijdens het paaien zwemmen de finten vlak onder het wateroppervlak in cirkels achter elkaar aan, de vrouwtjes leggen eitjes en die worden bevrucht door de mannetjes. Wanneer er veel vissen in de cirkels aanwezig zijn, lijkt het water in de cirkel bijna letterlijk te koken.”

Wie de finten wil bewonderen, heeft daar nog enkele weken de tijd voor. De beste periode om paaiende finten waar te nemen situeert zich vanaf eind april en tot eind mei, wanneer de watertemperatuur minimum 11°C bedraagt. Daarna is de paaiperiode voorbij en trekken de volwassen finten opnieuw naar zee.