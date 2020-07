Oude pastorie krijgt eind 2023 tweede leven als brasserie Ben Conaerts

10 juli 2020

16u27 1 Niel De oude pastorie in de Dorpsstraat krijgt een nieuwe bestemming. De sociale onderneming Vlotter en cateringbedrijf 3Hoek vormen het gebouw om tot een brasserie. De opening is voorzien in het najaar van 2023.

De pastorie, een bouwwerk uit 1772, staat al sinds november 2016 leeg. Het gemeentebestuur zocht dan ook een nieuwe bestemming voor het gebouw. Daarvoor werden nu de handen in elkaar geslagen met Vlotter, een onderneming die sociale tewerkstelling aanbiedt. Eerder deze week werd de concessieovereenkomst ondertekend.

Feestruimte

“We krijgen het pand gedurende 30 jaar in concessie”, zegt Jan Vermeulen van Vlotter. “De uitbating zal gebeuren door cateringbedrijf 3Hoek, in samenwerking met onze doelgroepmedewerkers. We willen de pastorij omvormen tot een laagdrempelige brasserie voor het hele gezin. Op de benedenverdieping voorzien we de brasserie, terwijl de bovenverdieping ruimte biedt voor een feest- en vergaderruimte.”

Vlotter is met het horecaproject niet aan zijn proefstuk toe. Het bedrijf heeft zijn pluimen al verdiend met gelijkaardige projecten, zoals het buurthuis Boomkewis en het eetcafé Steencaycken, allebei in Boom.

Oktober 2023

Er zijn nog wat administratieve procedures die moeten worden doorlopen en verbouwingswerken die moeten worden uitgevoerd vooraleer de brasserie open kan. Daarom is de streefdatum voor de opening pas voorzien in oktober 2023. Alle investeringen voor de renovatie en inrichting van de brasserie zijn voor rekening van Vlotter. Het gebouw blijft eigendom van de gemeente.

“We zijn heel blij dat de pastorie een nieuwe, mooie en sociale bestemming krijgt”, zegt schepen van Lokale Economie Ellen Brits (Open Vld). “De brasserie zal mensen te werk stellen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is echt een heel mooi project waar zeker ruimte en nood aan is in de Nielse dorpskern.”