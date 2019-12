Oud restaurant Den Boomgaerd ruimt plaats voor nieuw woonproject Ben Conaerts

04 december 2019

Niel moet weldra afscheid nemen van een vergane glorie. Het oude, leegstaande restaurant Den Boomgaerd, aan het zogeheten Vierpalenhof, moet plaats ruimen voor een nieuw woningbouwproject. Het gemeentebestuur heeft een vergunning afgeleverd voor de bouw van twaalf appartementen en zes eengezinswoningen.

“Den Boomgaerd was ooit een van de bekendste restaurants van de streek, maar staat al leeg sinds een brand in 2013”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Intussen werd de zaak openbaar verkocht en werd het terrein omgevormd tot woonzone. We zijn heel blij dat deze vervallen plek nu eindelijk opgekuist kan worden en dat hier een mooi, nieuw project tot stand kan komen.”