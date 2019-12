Oud-burgemeester Freddy Vermeiren (sp.a) verlaat gemeenteraad: “Kans geven aan jonge generatie” Ben Conaerts

23 december 2019

14u00 0 Niel Voormalig burgemeester Freddy Vermeiren (sp.a) houdt het voor bekeken als gemeenteraadslid. Hij geeft in januari 2020 zijn zitje door aan Dorien Deckers (30).

Freddy Vermeiren besliste aan het begin van deze legislatuur al dat hij als gemeenteraadslid zou stoppen op 65-jarige leeftijd. Dat moment is nu aangebroken: op de eerstvolgende gemeenteraad, in januari 2020, geeft hij de fakkel door aan Dorien Deckers, de kleindochter van oud-burgemeester Georges Deckers.

“Ik wil de vernieuwing een kans te geven”, zegt Vermeiren. “Ik blijf wel bij sp.a aan boord als duivel-doet-al en als voorzitter van de socialistische seniorenbeweging S-Plus. Maar ik kijk ernaar uit om wat meer vrije tijd te kunnen spenderen aan mijn kleinkinderen.”

Eerste burgemeester uit Hellegat

Freddy Vermeiren werd een eerste maal verkozen op de Nielse socialistische lijst bij de lokale verkiezingen van 2006. In september 2010 volgde hij Jim Deridder op als schepen van Onderwijs en Milieu. Na het overlijden van burgemeester Luc Van Linden werd hij in oktober 2011 aangesteld als burgemeester. Hij was de eerste en voorlopig laatste Nielse burgemeester uit het gehucht Hellegat in het 860-jarig bestaan van Niel. De voorbije zes jaar zetelde hij in de gemeenteraad als oppositieraadslid.

“We zijn Freddy dankbaar voor zijn jarenlange inzet tijdens een blitzcarrière die zich, door het overlijden van Luc Van Linden, in moeilijke omstandigheden heeft afgespeeld”, zegt fractieleider Chris Ceuppens. “We wensen Freddy ook te bedanken voor de kansen die hij in het verleden gaf en ook vandaag nog geeft om de toekomst van onze beweging te verzekeren.”

