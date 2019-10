Oppositiepartij sp.a-Groen bezorgd over bosje aan Steenbakkerijen: “Mooiste plekje van Niel dreigt te sneuvelen” Ben Conaerts

03 oktober 2019

15u09 0 Niel Oppositiepartij sp.a-Groen is bezorgd over de toekomst van het ‘buitengewoon plekje’ aan de Steenbakkerijen. “Dit stukje bos, ooit nog verkozen tot het mooiste plekje, dreigt te sneuvelen”, klinkt het. Volgens het gemeentebestuur krijgt het bosje binnenkort een nodige opknapbeurt.

In 2014 won Niel met het opgeknapte bosje tegenover café ‘In den D’Rupel’ aan de Steenbakkerijen langs de Rupeldijk nog de eerste prijs in de wedstrijd ‘Buitengewone Plekjes’ van het Regionaal Landschap Rivierenland. Nu, vijf jaar later, oogt het stukje groen mede door de werkzaamheden in de Steenbakkerijen net wat minder aantrekkelijk. Oppositiepartij sp.a-Groen trok de afgelopen gemeenteraad dan ook aan de alarmbel. “Dit mooiste plekje dreigt te zullen verdwijnen”, zegt fractieleider Chris Ceuppens. “Het kan toch niet dat alle hulp van de buurtbewoners en alle investeringen al na vijf jaar worden teniet gedaan? Straks is Walenhoek nog het laatste stukje ‘natuurlijk groen’ in onze gemeente.”

“Het bosje tiert momenteel weelderig”, zegt schepen van Openbaar Groen Tom Caluwaerts (N-VA). “Om het ‘buitengewoon plekje’ veilig en toegankelijk te houden, wordt in overleg met Regionaal Landschap Rivierenland en Natuurpunt eerstdaags ter plekke afgesproken om de verdere mogelijkheden te bespreken. Eén ding staat vast, het ‘buitengewoon plekje’ blijft en krijgt zelfs een flinke opknapbeurt. Dat houdt in dat er enkele snoeiwerken zullen plaatsvinden en zieke bomen worden gerooid, die op dit ogenblik een gevaar vormen. Hiertoe worden professionele boomverzorgers geconsulteerd. Zo blijven we er op toekijken dat dit ‘buitengewoon plekje’ zijn buitengewone groene waarde blijft behouden.”