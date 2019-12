Oppositie verlaat gemeenteraad uit protest tegen meerjarenplan: “Bestuur is de trappers kwijt” Ben Conaerts

17 december 2019

15u26 0 Niel De gemeenteraad verliep maandagavond bijzonder woelig. De voltallige oppositie van sp.a-Groen, CD&V en Vlaams Belang verliet vroegtijdig de raadszaal als protest tegen het nieuwe meerjarenplan. “Dit bestuur is de trappers kwijt”, luidt het.

In haar meerjarenplan wil de coalitie van N-VA en Open Vld haar investeringsbeleid verderzetten. Maar volgens de oppositieleden van sp.a-Groen, CD&V en Vlaams Belang verkeren de gemeentefinanciën in zo’n slechte staat dat verder investeren geen optie meer is. Zij verlieten maandagavond dan ook vroegtijdig de gemeenteraad uit protest. “Wij willen met dit signaal alle raadsleden oproepen om mee een eind te maken aan de plannen die rampzalig zijn voor onze inwoners”, klinkt het.

Knokke aan de Rupel

Chris Ceuppens, fractieleider van sp.a-Groen, licht toe: “Het financiële beleid is catastrofaal en de factuur is nu doorgeschoven naar de Nielenaar. Niet alleen de gemeentelijke dienstverlening wordt 25 procent duurder, ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen met 60 procent. Desondanks stijgt de gemeenteschuld nog verder van 20 tot 30 miljoen euro. De droom van dit bestuur om van Niel het Knokke aan de Rupel te maken, is een nachtmerrie voor elke Nielenaar. Dit bestuur is over de hele lijn de trappers kwijt.”

Minachting

Ook de wijze waarop het gemeentebestuur over het meerjarenplan heeft gecommuniceerd, stuit de oppositie tegen de borst. “Groot was onze verbazing toen we zagen dat de beleidsvoorstellen reeds in de media verschenen alsof de beslissingen al genomen waren”, zegt Bert De Ridder (CD&V). ‘Op dat moment waren de gemeenteraadsleden niet eens in het bezit van de voorbereidende documenten, laat staan dat er in de gemeenteraad al was gestemd. Deze handelswijze getuigt van respectloosheid, zelfs van minachting.”

Lage interesten

“Wij doen investeringen om de gemeente vooruit te helpen”, reageert burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Vermits de interesten momenteel zo laag liggen, is het een uitgelezen moment om leningen aan te gaan. Het alternatief is niet investeren en met oude gebouwen en pleinen blijven zitten. Is dat dan wat de oppositie wil? Als de interesten stijgen, kunnen we onze voet nog altijd van het gaspedaal halen. We zullen natuurlijk nauw op de gemeenteschuld blijven toekijken. Dat die tot 30 miljoen zal stijgen, is lang niet zeker.”