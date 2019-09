Oppositie maakt zich zorgen over gedwongen verhuis van sociale huurders Ben Conaerts

10 september 2019

15u27 0 Niel Terwijl de bewoners van de Parkwijk zich stilaan moeten opmaken voor een verhuis, is sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning volop bezig om een nieuwe huisvesting te vinden voor de bewoners van de sociale woningen aan de Jozef Wauterslaan, Landbouwstraat en Achturenplein. Ook zij moeten tegen het eind van dit jaar verhuisd zijn.

De problemen van de sociale woningen in de Jozef Wauterslaan, Landbouwstraat en Achturenplein zijn dezelfde als die in de Parkwijk: de panden zijn verouderd, voldoen niet langer aan de vereiste normen en zijn voor de eigenaar te duur om op te knappen. Daarom heeft De Ideale Woning beslist om de woningen vanaf 2020 van de hand te doen. Intussen zoekt de sociale huisvestingsmaatschappij voor de betrokken bewoners naar een nieuwe huisvesting.

Oppositieraadslid Chris Ceuppens (sp.a-Groen) maakte zich de afgelopen gemeenteraad zorgen om de stand van zaken. “Een aantal mensen heeft een brief gekregen met het bericht dat ze niet in Niel kunnen blijven, hoewel hen dat vooraf beloofd was. Andere bewoners hebben dan weer een aanbod gekregen dat niet kwaliteitsvol of niet op hun maat was”, aldus Ceuppens.

“We zitten regelmatig met De Ideale Woning samen”, aldus schepen van Woonbeleid Anne Troch (Open Vld). “Achttien gezinnen zijn intussen al verhuisd, veertien nog niet. Zes gezinnen hebben een oplossing in het verschiet, drie hebben een aanbieding op zak, één weigert iedere oplossing en voor vier is nog geen geschikte nieuwe huisvesting gevonden. Enkele mensen hebben ook laten weten dat ze niet noodzakelijk in Niel willen blijven en dat ze bereid zijn om naar een andere gemeente te verhuizen.”