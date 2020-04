Open Vld Niel schenkt beschermingsmateriaal aan WZC Maria Boodschap Ben Conaerts

20 april 2020

14u54 0 Niel Open Vld Niel heeft een aantal latex handschoenen en katoenstof voor schorten overhandigd aan het woonzorgcentrum Maria Boodschap. Dat soort beschermingsmateriaal begint alsmaar schaarser te worden in het Nielse rusthuis.

WZC Maria Boodschap deed eerder een oproep om handschoenen en schorten voor het zorgpersoneel binnen te brengen. De leden van Open Vld Niel gaven aan de oproep gehoor en legden geld samen om latex handschoenen en katoenstof voor schorten te kopen. Dat materiaal werd vervolgens overhandigd aan het woonzorgcentrum. Bij de overhandigen werden alle zorgverleners ook getrakteerd op een daverend applaus.

“Als Open Vld Niel willen we ons respect betuigen aan het verzorgend personeel van Maria Boodschap dat in de frontlinie staat in de strijd tegen Covid-19. Vandaar dat we hen een spreekwoordelijke hand reiken om hen te steunen in deze strijd”, aldus Open Vld-fractieleider Jan Van de Velde.