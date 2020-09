Open Monumentendag zet Walenhoek, Noeveren en Hellegat in de kijker Ben Conaerts

10 september 2020

Tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september kan je natuurgebied Walenhoek en de steenbakkerijgehuchtjes Noeveren en Hellegat gaan ontdekken. Toerisme Rupelstreek organiseert er dan een wandeling in het teken van het steenbakkerserfgoed.

De wandeling van vijf kilometer vertelt het verhaal van de voormalige baksteennijverheid waar trekpaarden belangrijke werkkrachten waren. Onderweg zie je behalve oude steenbakkerstunnels en een voormalige paardenstal, de kleiputten waar natuur vrij spel heeft gekregen en waar watervogels graag thuis zijn. Je krijgt een plannetje mee en wandelt het vooraf uitgestippelde parcours af. In Walenhoek maak je drie tussenstops waar je deskundige uitleg krijgt over de natuur en de steenbakkerstunnels.

Je kan de wandeling starten tussen 10 en 12.20 uur en van 13.20 tot 16 uur. Elke 20 minuten start er een nieuwe groep. Per tijdslot kunnen er maximum 10 personen inschrijven. Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar. Verder wordt gevraagd om anderhalve meter afstand te houden van andere deelnemers. Vertrekken kan vanaf het recent vernieuwde Natuurhuis De Paardenstal in de Boomsestraat 221 in Niel. Deelname is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven via info@toerismerupelstreek.be of tel. 03 880 76 25.