Ook in coronatijden hangt Niel regenboogvlaggen uit Ben Conaerts

05 mei 2020

16u08 0 Niel Ook in coronatijden laten de Nielenaren zich van hun warmste kant zien. Verschillende inwoners hebben aan hun voorgevel de regenboogvlag uitgehangen om de holebi- en transgendergemeenschap welkom te heten.

Het is ieder jaar een traditie in Niel: zodra de Internationale Dag tegen holebi- en transfobie op 17 mei in zicht komt, organiseert de vereniging Regenboog Niel tal van acties om op te roepen tot verdraagzaamheid voor holebi’s en transgenders. De geplande acties voor deze maand moesten vanwege de coronamaatregelen dan wel worden geschrapt, dat betekent niet dat de vereniging bij de pakken blijft zitten. Op de sociale media roepen de leden op om de regenboogvlag massaal te laten wapperen, als hét symbool van de LGBTQ-gemeenschap wereldwijd, en foto’s ervan te maken en te delen.

Die oproep is niet in dovemansoren gevallen, want op verschillende plaatsen in het dorp hebben inwoners en handelaars de vlaggen uitgehangen. Bij Bakkerij De Klok hangt ze zelfs niet alleen uit het raam, maar is ze ook veelvuldig te spotten in de etalage. En ook op de vlaggenmasten op de Heideplaats kan je de regenboogkleur tegenkomen. “Hopelijk blijven de vlaggen een hele maand hangen, en zeker op 17 mei, de Internationale Dag tegen holebi- en transfobie. Het is een mooie manier om de nu stille straten van ons mooie dorp wat op te fleuren”, zegt Dirk Rollenberg van Regenboog Niel.