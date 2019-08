Oki (10) bouwt mooiste zandkasteel op Niel Plage Ben Conaerts

08 augustus 2019

19u20 0 Niel Ongeveer 150 kinderen hebben donderdagnamiddag deelgenomen aan de jaarlijkse zandkastelenwedstrijd op Niel Plage. Uiteindelijk vond de jury het bouwwerk van de 10-jarige Oki Lambert uit Niel het mooist.

De zandkastelenwedstrijd is een vaste klassieker op het programma van Niel Plage. 148 kinderen tussen drie en twaalf jaar waren donderdagnamiddag naar het strand op de Heideplaats afgezakt om er een zandkasteel te bouwen. Onder het toeziend oog van ouders en grootouders gingen ze aan de slag met spades en emmertjes. Achteraf mocht een deskundige jury een prijs toekennen aan de makers van de drie mooiste zandkastelen. Daarbij werd onder meer gekeken naar creativiteit en uitvoering.

Uiteindelijk was het de 10-jarige Oki Lambert die het meeste indruk had weten te maken met haar bouwwerk. Zij won de eerste prijs en kreeg een gezelschapsspel cadeau. “Ik heb aan zee weleens vaker zandkastelen gebouwd, maar het was de eerste keer dat ik er een van deze grootte heb gemaakt. Ik ben echt superblij dat ik heb gewonnen”, glundert het meisje. “Mijn geheim? Ik was goed voorbereid. Ik had schelpjes en vlaggetjes meegenomen om mijn kasteel te kunnen versieren en in het midden heb ik de Nielse vlag geplant. Misschien dat ik daarmee het verschil heb gemaakt.”