OCMW en dienst Burgerzaken bevinden zich voortaan naast gemeentehuis Ben Conaerts

03 februari 2020

15u10 0 Niel Het OCMW en de dienst Burgerzaken van de gemeente werken voortaan vanuit hun nieuwe gebouw vlak naast het gemeentehuis. Je moet wel een afspraak maken vooraleer je er terecht kan.

Het OCMW en de gemeente zitten voortaan pal naast elkaar op dezelfde site. Om dat mogelijk te maken, werd de voorbije maanden een nieuw gebouw opgetrokken tussen het gemeentehuis en basisschool De Parel. De officiële opening van de nieuwbouw is gepland voor maart, maar maandag kon men er al de eerste bezoekers verwelkomen.

“Het nieuwe gebouw wordt de unieke toegangspoort voor alle diensten van OCMW en gemeente”, zegt OCMW-voorzitter Anne Troch (Open Vld) “Ook externe partners, zoals de lokale politie, het Huis van het Kind en de VDAB, staan in het nieuwe gebouw ten dienste van de inwoners. Bezoekers zullen een aangename en goed uitgeruste gemeenschappelijke ontvangst- en wachtruimte vinden. Van daaruit zullen ze door de medewerkers van het algemeen onthaal klantgericht begeleid worden naar de juiste gesprekspartners.”

Belangrijk om te weten is dat de gemeentelijke diensten voortaan enkel op afspraak werken. Wil je bijvoorbeeld een elektronische identiteitskaart, een internationaal paspoort of een rijbewijs aanvragen, dan moet je vooraf online, telefonisch of persoonlijk bij de onthaalmedewerkers een afspraak maken. “Zo hoef je niet onnodig te wachten en kan je er zeker van zijn dat je geholpen wordt door een medewerker met kennis van zaken die je goed voorbereid te woord zal staan”, klinkt het. Heb je een attest van je hoofdverblijfplaats of een uittreksel uit je geboorteakte nodig, dan kan je een beroep doen op het E-loket. Voor het afhalen van een paspoort of rijbewijs of de aankoop van een zwembadabonnement, kan je nog steeds zonder afspraak terecht aan de onthaal- en snelbalie.

Meer info is te vinden op deze link.