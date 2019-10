Nieuwe middenstandsraad LEMO’N schiet uit de startblokken Ben Conaerts

De gemeente heeft een nieuwe middenstandsraad: de Adviesraad voor Lokale Economie, Middenstand en Ondernemerschap in Niel, kortweg LEMO’N. De raad, de opvolger van het NOHA, werd donderdagavond voorgesteld tijdens een netwerkevent in de incubator Darwin in het wetenschapspark. Een 40-tal zelfstandigen, CEO’s, handelaars waren daar aanwezig en hebben genoten van een uiteenzetting over de mogelijke handelskernversterking voor Niel.

LEMO’N komt minstens vier keer per jaar samen. Nielenaren die willen toetreden tot de nieuwe raad, zijn welkom. Alle kandidaturen dienen schriftelijk gemotiveerd te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Vermeld daarbij je naam, adres, naam en adres van je zaak, telefoon, mobiel nummer en e-mailadres.