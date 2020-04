Nieuwe fietsstraat moet Heideplaats veiliger maken Ben Conaerts

03 april 2020

16u23 0 Niel Het gemeentebestuur heeft een fietsstraat en beperkt enkelrichtingsverkeer ingevoerd aan de oostzijde van de Heideplaats. Dat moet de circulatie verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen.

De verkeerssituatie op de Heideplaats is sinds enkele dagen gewijzigd. De oostzijde van de Heideplaats – het verlengde van de Dorpsstraat – is voortaan een fietsstraat, waar het gemotoriseerd verkeer voorrang moet verlenen aan fietsers en hen niet mag voorbijsteken. De rijrichting is hier voor gemotoriseerd verkeer enkel nog toegelaten van de Emile Vanderveldelaan naar de Dorpsstraat. Fietsers en speed pedelecs mogen wel in tegengestelde richtingen rijden.

Een andere nieuwigheid is dat je na het parkeren het middenplein enkel nog kan verlaten via de noordzijde en de westzijde, dus niet langer langs de oostzijde. Ook de dwarse parkeerplaatsen kunnen niet meer op- en afgereden worden via de oostzijde van de straat.

Ten slotte is de voorrangsregeling op het kruispunt Heideplaats – Emile Vanderveldelaan gewijzigd: bestuurders vanuit de Emile Vanderveldelaan en de westzijde van de Heideplaats moeten voorrang verlenen aan bestuurders die komen van het Elisabethplein en de oostzijde van de Heideplaats.

Met deze maatregelen hoopt het gemeentebestuur de circulatie te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. De nodige verkeersborden, wegmarkeringen en paaltjes werden reeds geplaatst.