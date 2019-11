Nieuw verkeersbord waarschuwt voor blokkeren van spooroverweg Ben Conaerts

26 november 2019

16u24 0 Niel Aan de spoorwegovergang in de Matenstraat prijkt sinds dinsdagmorgen een nieuw waarschuwingsbord van Infrabel. Het moet chauffeurs erop wijzen dat ze de sporen niet mogen blokkeren, ook niet tijdens files.

“Wanneer automobilisten moeten aanschuiven tot voorbij een overweg verderop, kijken ze best goed uit dat ze niet midden op de overweg blijven stilstaan”, klinkt het bij Infrabel. “Anders lopen ze het risico dat ze er vast komen te staan. Als de overweg dan dichtgaat om een trein te laten passeren, kunnen ze met hun auto geen kant meer op. Op de kritieke plaatsen brengen we dan ook deze nieuwe waarschuwingsborden aan om de automobilisten te wijzen op dit mogelijke gevaar en om hen aan te zetten voorzichtig te zijn.”

Het waarschuwingsbord komt deze week ook op acht andere locaties in Vlaanderen te staan Het gaat om een proefproject. Na evaluatie bekijkt Infrabel of het opportuun is om op termijn om ook aan andere overwegen zo’n borden te plaatsen.