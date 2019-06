Nieuw Sociaal Huis krijgt vorm Ben Conaerts

06 juni 2019

18u38 0 Niel De bouw van het nieuwe Sociaal Huis gaat goed vooruit. Nadat de eerste werken al in maart waren gestart, kon vandaag de eerste voorgevelmuur worden gemetseld. Die klus was weggelegd voor het college van burgemeester en schepenen.

Het Sociaal Huis wordt momenteel gebouwd in de achtertuin van het gemeentehuis. Het gebouw zal enerzijds aan het gemeentehuis en anderzijds aan de gemeentelijke basisschool grenzen. “Ons huidige OCMW in de Boomsestraat barst letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen”, zegt voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken Anne Troch (Open Vld). “Een nieuwe huisvesting was dus noodzakelijk en aangezien het nieuwe decreet Lokaal Bestuur streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het OCMW, was de achtertuin van het gemeentehuis hier de optimale locatie voor.”

In het nieuwe Sociaal Huis is er naast het OCMW ook plaats voor de dienst Burgerzaken, dienst Welzijn en het onthaal. Op het gelijkvloers bevinden zich onder meer de balie met wachtzaal, de dienst Burgerzaken, een vergaderruimte en vijf gesprekslokalen. Op de verdieping bevindt zich de backoffice van het Sociaal Huis. Via een glazen trap en een liftkoker wordt er een rechtstreekse doorgang naar het gemeentehuis voorzien. Verwacht wordt dat de bouwwerken klaar zullen zijn tegen het voorjaar van 2020.