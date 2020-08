Nielse zomerschool stoomt 30 leerlingen klaar voor nieuw schooljaar Ben Conaerts

28 augustus 2020

13u18 0 Niel De eerste editie van de Nielse zomerschool is goed verlopen. Meer dan 30 leerlingen werden vakkundig begeleid en zijn klaar om aan het nieuwe schooljaar te beginnen.

Door de coronacrisis en de noodgedwongen sluiting van de scholen liepen sommige leerlingen een leerachterstand op. Om dat aan te pakken, organiseerde het gemeentebestuur de afgelopen weken een zomerschool. Kinderen konden er gratis lessen volgen die gekoppeld werden aan sport, spel en cultuur. Ideaal om goed voorbereid te zijn op het nieuwe schooljaar.

Meer dan 30 leerlingen werden vakkundig begeleid door een team van zo’n 15 leerkrachten, logopedisten en animatoren. Praktisch werd er voor de locaties samengewerkt met basisschool De Parel, Sint-Hubertusschool en TA Den Biezerd. De scholen en hun leerkrachten hielpen ook de kinderen mee naar de zomerschool leiden.

“De kinderen konden in de voormiddag les volgen, terwijl ze in de namiddag konden aansluiten bij de zomerkriebels”, zegt schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA). “De formule was duidelijk een succes. succes. Zowel leerlingen als begeleiders waren enthousiast. Daarom willen we dit niet bij een eenmalige editie houden en bekijken we of we het initiatief komende jaren kunnen herhalen.”