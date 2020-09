Nielse verenigingen krijgen tot 50% meer subsidies Ben Conaerts

30 september 2020

13u51 0 Niel Goed nieuws voor de Nielse verenigingen. Zij krijgen voor dit jaar 50 procent meer gemeentelijke subsidies, volgend jaar 25 procent meer.

De gemeenteraad keurde dinsdagavond unaniem de jaarlijkse subsidie voor 2020 én 2021 voor de Nielse sport-, jeugd-, cultuur- en muziekverenigingen goed. “Zoals beloofd verhogen we de subsidies dit jaar met 50 procent en voor 2021 met 25 procent”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “We nemen het gemiddelde van de subsidies in 2018 en 2019 en tellen daar de helft bij. Voor 2021 tellen we bij dat gemiddelde 25 procent bij.”

De verhoogde subsidie is een van de maatregelen die de gemeente neemt om haar verenigingen doorheen de coronacrisis te loodsen. Ook zij zijn tenslotte zwaar getroffen: geplande activiteiten en evenementen moesten worden afgelast en brachten geen geld in het laatje. “Met deze maatregel milderen we de coronarekening voor onze verenigingen”, klinkt het.

De verenigingen hoeven overigens zelf geen subsidieaanvragen te doen. De subsidies worden zo uitbetaald.