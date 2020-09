Nielse tekenaar richt zich met nieuw stripalbum op meer volwassen publiek Ben Conaerts

16 september 2020

14u18 0 Niel Drie jaar na het voltooien van de historische reeks ‘De ever en de roos’ brengt tekenaar Kurt Cassauwers (50) een nieuw stripalbum uit. Met ‘Ama’, een spionageverhaal dat zich afspeelt in het Japan van de jaren ’50, gooit de Nielenaar het wel over een andere boeg en richt hij zich op een meer volwassen publiek.

In het Japan van 1954 wordt een gevechtsvliegtuig van US Navy neergehaald. Het wrak belandt in het duikgebied van een jonge parelduikster, een ‘ama’. Wie is deze vrouw? Hoe komt zij in Japan terecht? En wat treft zij aan in het vliegtuigwrak? ‘Ama’, het nieuwste stripverhaal van tekenaar Kurt Cassauwers, zit vol met zulke mysteries. Het is duidelijk op een ander leest geschoeid dan het vroegere werk van de Nielenaar. Spannender, stouter en – dat blijkt al uit de cover – met meer vrouwelijk naakt.

Slipje

“Ik heb de voorbije jaren regelmatig op stripbeurzen gestaan, en wat mij opviel, was dat er maar weinig kinderen waren die nog strips kochten”, vertelt de tekenaar. “Het zijn vooral volwassenen bij wie het stripverhaal nog in de smaak valt. Dat inspireerde me om met eigen werk een andere, meer volwassen richting in te gaan. Het is een beetje te vergelijken met de Brits-Nederlandse stripreeks Storm, waar ook wat meer naakt durft opduiken. Maar het blijft behoorlijk braaf: mijn ‘Ama’ houdt de hele tijd nog wel haar slipje aan.” (lacht)

Hobby

Of ‘Ama’ net als ‘De ever en de roos’ kan uitgroeien tot een heuse stripreeks, is nog koffiedik kijken. “Dat zou natuurlijk mooi zijn”, zegt Kurt. “‘Ama’ kan de naam van de reeks worden, met elk album een andere ondertitel. Ik heb alvast ideeën voor een tweede album, al moet ik ze nog wel wat meer uitwerken tot één geheel. Maar ik leg er geen druk op: voor mij is tekenen in de eerste plaats een heel leuke hobby. Ik doe het enkel in mijn vrije tijd, ’s avonds en in de weekends.”

‘Ama’ telt 32 bladzijden, is uitgegeven bij Bonte en kost 9,95 euro. Je kan de strip verkrijgen in stripwinkels als Beo en Mechanik Strip in Antwerpen of bij de tekenaar zelf bestellen via k.c@telenet.be.