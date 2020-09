Nielse student valt in de prijzen met ontwerp van zitbogen Ben Conaerts

11 september 2020

18u05 0 Niel De Nielse student Douwe Wouters (20) is in de prijzen gevallen bij de 3D Print Awards. Dat is een wedstrijd voor professionele ontwerpers en studenten, georganiseerd door Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw.

Kamp C is in België een pionier voor het 3D-printen in de bouw. Het Provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw beschikt sinds vorig jaar over de grootste 3D-betonprinter in Europa. Nu komt het erop aan om zoveel mogelijk anderen warm te maken om met deze technologie aan de slag te gaan. Daarom werd een wedstrijd voor professionele ontwerpers en studenten in het leven geroepen. De deelnemers kregen de opdracht om inspirerende objecten en bouwelementen te verzamelen die geprint kunnen worden met de 3D-printer. Nielenaar Douwe Wouters wist daarbij indruk te maken: hij maakte een zitboog en viel daarmee twee keer in de prijzen. Hij ontving de tweede prijs van vakjury en won een publieksprijs.

Park of restaurant

“Ik volg Ontwerp- en producttechnologie aan de Thomas More Hogeschool”, vertelt de student. “Ik heb meegedaan aan de wedstrijd omdat ze mooi aansluit bij mijn opleiding. Mijn zitboog kan je beschouwen als een halve cirkel waar je aan kan zitten. Het is een constructie die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Je kan de zitbogen bijvoorbeeld opstellen in een restaurant, maar ook om afgeschermd te zitten als je buiten in een park gaat picknicken. Het blijft overigens niet alleen bij een ontwerp. Later zal de zitboog effectief als prototype worden geprint door een reuzengrote 3D-betonprinter op Kamp C.”