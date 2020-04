Nielse politiek maakt zich op voor eerste digitale gemeenteraad: “Geen volwaardig alternatief, maar best mogelijke oplossing” Ben Conaerts

27 april 2020

18u41 2 Niel Nadat de zitting van einde maart werd uitgesteld, zal de gemeenteraad van Niel op dinsdag 28 april voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis opnieuw vergaderen. Het wordt meteen een primeur: voor het eerst zullen de raadsleden vanuit ‘hun kot’ deelnemen aan de besprekingen.

Vermits in de raadszaal van het gemeentehuis de regels rond ‘social distancing’ onmogelijk gehandhaafd kunnen worden, krijgt Niel voor het eerst een digitale gemeenteraad. De raadsleden zullen van thuis via een videoconferentie mee vergaderen. Het zal een bijzondere zitting worden, beseft ook Steven Mattheus (Open Vld), voorzitter van de gemeenteraad. “Voor mij is een digitale gemeenteraad op termijn zeker geen volwaardig alternatief voor een fysieke vergadering zoals we die kennen. Maar uitzonderlijke tijden vragen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen en dan is een gemeenteraad via videoconferentie de best mogelijke oplossing om efficiënt te vergaderen.”

Extra voorbereiding

Zo’n digitale gemeenteraad vergt wel wat extra voorbereiding.“Voor collega’s die niet vertrouwd zijn met digitaal vergaderen en om er zeker van te zijn dat technisch alles in orde is, wordt op voorhand een try-out voorzien”, legt Mattheus uit. “Het principe van de openbaarheid van de zitting kan in de gegeven omstandigheden niet worden nageleefd, maar zoals gebruikelijk wordt een integraal audioverslag van de gemeenteraad gepubliceerd op de website van de gemeente, zodat geïnteresseerde burgers op de hoogte kunnen blijven.”

Voor de gelegenheid zal aan de raadsleden gevraagd worden om afstand te doen van hun zitpenning. “Ook voor sommige kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben zijn het moeilijke tijden. Zij missen hun vrienden en hebben vaak weinig om handen om zich bezig te houden. Het zou daarom mooi zijn als we het bedrag van de zitpenningen kunnen gebruiken voor de aankoop van speelgoedpakketten voor deze kinderen”, vindt Mattheus.

