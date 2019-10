Nielse lagere scholen starten met huiswerkbegeleiding Ben Conaerts

04 oktober 2019

13u04 0 Niel De leerlingen van de Nielse lagere scholen kunnen voortaan huiswerkbegeleiding krijgen. Twee keer per week wordt er daarvoor een speciale huiswerkklas ingericht.

De leerlingen van de lagere scholen krijgen een berg nieuwe leerstof en huiswerk te verwerken. Om leerlingen die daarbij moeilijkheden ondervinden te helpen, is er sinds kort gestart met huiswerkbegeleiding. Deze leerlingen kunnen twee keer per week – op dinsdag en donderdag – deelnemen aan een speciale huiswerkklas.

“Daar later ze eerst wat stom af om vervolgens onder begeleiding van enkele leerkrachten van de school te bekijken welke taken ze moeten uitvoeren en hoe ze dat concreet moeten aanpakken. Na één trimester wordt door de school, in overleg met de ouders, bekeken of de leerling voldoende zelfstandig kan werken om thuis huiswerk te maken. Is dit niet het geval, dan wordt het kind nog verder begeleid in de huiswerkklas”, aldus schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA).

De huiswerkbegeleiding is een eerste initiatief dat genomen werd door een nieuwe stuurgroep die onder meer bestaat uit de directie van de basisscholen, schepen Soetewey, schepen voor Welzijn Anne Troch (Open Vld) en algemeen directeur Veerle Poelmans. “Investeren in kinderen is investeren in de toekomst”, beklemtoont Soetewey. “Het is fundamenteel om in de lagere school een basis te leggen in hoe je huiswerk moet maken, plannen en organiseren. Dat is de perfecte voorbereiding voor het creëren van een goede studiehouding voor het middelbaar onderwijs.”