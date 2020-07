Nielse Jaarmarktcross wordt weer deel van Telenet Superprestige Ben Conaerts

09 juli 2020

17u58 0 Niel Goed nieuws voor de Nielse veldritfans. De Jaarmarktcross van Niel wordt na enkele jaren afwezigheid weer onderdeel van de Telenet Superprestige.

Golazo heeft eerder deze week zijn cyclocrosskalender bekendgemaakt. Die kalender werd ook goedgekeurd door Belgian Cycling en de UCI. En die bevat goed nieuws voor de Nielse cyclocrossfans: de traditionele Jaarmarktcross, op 11 november, wordt na enkele jaren afwezigheid terug opgenomen in een klassement.

“Onze Jaarmarktcross zal de komende drie jaar deel uitmaken van de Telenet Superprestige”, bevestigt burgemeester Tom De Vries (Open Vld), bevoegd voor Sport en Evenementen. “We zijn superblij dat onze Nielse ‘jaarmarktcross’ op 11 november in de superprestige-kalender komt. We verwelkomen de Superprestige met open armen in Niel.”