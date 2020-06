Nielse horecazaken krijgen meer terrasruimte Ben Conaerts

08 juni 2020

16u23 0 Niel Het Nielse gemeentebestuur geeft de plaatselijke horeca de mogelijkheid hun terrassen uit te breiden. Daarmee wil men de uitbaters een welgekomen duwtje in de rug geven.

De voorbije maanden zijn een hele uitdaging geweest voor de lokale horeca. De verplichte sluiting door corona is hard aangekomen. Daarom wil het gemeentebestuur, nu de horeca weer mag heropenen, de uitbaters zo goed mogelijk ondersteunen en geeft het hen de mogelijkheid hun terrassen uit te breiden.

“Door de veiligheidsmaatregel van anderhalve meter afstand houden, kunnen er minder klanten op het terras zitten dan normaal”, zegt schepen van Lokale Economie Ellen Brits (Open Vld). “We bekeken daarom alle zaken en gingen na of ze hun terras konden uitbreiden. De belangrijkste voorwaarde daarbij was de veiligheid. Uiteindelijk zijn we er bijna overal in geslaagd een groter terras aan te bieden.”

“Daarnaast kan de horeca uitzonderlijk gratis tafels en stoelen uitlenen”, vervolgt de schepen. “Uiteraard allemaal binnen de voorwaarden die federaal zijn vastgesteld om de voorwaarden van de burgers te garanderen. Zo kunnen alle Nielenaren weer genieten van een drankje op het terras van hun favoriete Nielse horecazaak.”

Alle uitbaters mochten van de gemeente al een mail ontvangen. Indien er nog vragen zijn, kan men contact opnemen met economie@niel.be.