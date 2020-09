Nielse elektrische laadpalen steeds vaker gebruikt Ben Conaerts

29 september 2020

14u19 0 Niel De drie laadpalen voor elektrische auto’s in Niel zijn alsmaar meer in trek. Samen zijn ze goed voor al meer dan 400 oplaadbeurten. Dat blijkt uit cijfers tot 1 juli 2020.

Vooral naar de laadpaal bij het gemeentehuis vinden chauffeurs van elektrische en hybridewagens al hun weg. Daar werden vorig jaar 162 oplaadbeurten geregistreerd. Dit jaar waren er dat, tot 1 juli, al 180. “Zo werden, aan het begin van de zomervakantie dit jaar, al meer laadbeurten geregistreerd dan in het hele jaar 2019. De elektrische laadpalen worden dus steeds vaker gebruikt”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Van der Velde (Open Vld).

De laadpaal aan het gemeentehuis in de Ridder Berthoutlaan staat er sinds december 2017. Ook op de parking van de sporthal, aan het Rode Kruisplein, staat sinds september 2018 een laadpaal. Aan de Steenbakkerijen, ter hoogte van huisnummer 78, staat een derde laadpaal, sinds eind vorig jaar.

Vandaag rijden er in België zo’n 23.000 volledig elektrische personenwagens, waarvan 17.000 in Vlaanderen. Ook het Niels gemeentebestuur heeft al enkele elektrische wagens in zijn patrimonium.