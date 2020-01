Nielse ConcertBand maakt zich op voor aperitiefconcert Ben Conaerts

14 januari 2020

15u25 0 Niel De Nielse ConcertBand houdt op zondag 19 januari zijn jaarlijkse aperitiefconcert.

De muzikanten brengen onder leiding van dirigent Stijn Jonckheere een gevarieerd programma, met songs van Elton John en de Britse folksong ‘Pastime with good company’. Het bestuur van de Nielse ConcertBand voorziet voor elke bezoeker ook een glaasje cava om het nieuwe jaar goed in te zetten. Het geheel zal aan elkaar worden gepraat door presentatrice Viona Daelemans.

Het concert vindt plaats om 11 uur in zaal Keizershof. Tickets kosten 12 euro in voorverkoop en 14 euro aan de kassa en zijn te bestellen via de website www.nielseconcertband.com.