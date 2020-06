Nielse bibliotheek maakt zich op voor verhuis Ben Conaerts

17 juni 2020

18u01 1 Niel De Nielse bibliotheek heeft zijn deuren dichtgetrokken. Althans, op zijn huidige locatie in de Antwerpsestraat 24. Na 73 jaar krijgt de bib een nieuw onderkomen in het vroegere ING-bankkantoor in de Emile Vanderveldelaan.

De bibliotheek van Niel gaat verhuizen. Het verouderde gebouw in de Antwerpsestraat wordt ingeruild voor het vroegere ING-bankkantoor in de Emile Vanderveldelaan. De verhuis zal plaatsvinden in de week van 22 juni en waarschijnlijk tot midden juli in beslag nemen. De exacte heropeningsdatum van de bib is nog niet bekend. Tijdens de sluiting van de bibliotheek kan iedereen terecht in het filiaal van de bibliotheek in Hemiksem, in de Heuvelstraat 111-117.

De Nielse bib bevindt zich al sinds 1973 in de Antwerpsestraat, maar het huidige gebouw is niet aangepast aan de noden waar een hedendaagse bibliotheek aan moet voldoen. Het is de bedoeling dat de bib op termijn een nieuw onderkomen krijgt in het binnengebied Nielderhoff, maar doordat die plannen vertraging hebben opgelopen, wordt nu tijdelijk gekozen voor een andere oplossing.