Niels gezin gaat naar de cinema… en zit in lege zaal: “Schrijnend hoe cultuursector afziet” Ben Conaerts

28 augustus 2020

16u11 0 Niel Nielenaar Matti De Laet (30), zijn vrouw Démi (29) en hun zoontje Odiel (2) zijn nog altijd onder de indruk van hun laatste cinemabezoekje. Niet zozeer door de kwaliteit van de film, maar door de angstaanjagende leegte die ze aantroffen in de cinemazaal.

“We vinden cultuur iets heel belangrijks, iets dat absoluut bij een opvoeding hoort”, vertelt Matti. “Daarom wilden we voor het eerst met onze zoon naar de cinema gaan. Dat gebeurde met een klein hartje, want je weet niet hoe het allemaal zal lopen. We kozen voor een korte film, ‘Ridder Muis’, 45 minuten en lang genoeg voor de eerste keer. Onze uitstap bracht onze naar cinema Lumière op het Antwerpse Zuid. We hadden Odiel goed voorbereid en verwachtten ons aan veel mensen, veel kinderen en veel lawaai. Maar wat bleek? We waren de enige mensen in de zaal.”

“Het was afschrikwekkend,” vindt Matti. “Eerst vonden we dit grappig. Odiel genoot ervan met volle teugen. Je hebt een groot scherm en kan zitten waar je wil. We hebben zelfs enkele leuke foto’s gemaakt. Maar nadien voelde ik me toch wat gewrongen. Wij zijn gek van cinema, mijn overgrootouders baatten in het midden van de vorige eeuw zelf verschillende bioscoopzalen uit in de Rupelstreek. Dan is het heel aangrijpend om vast te moeten stellen hoe de cultuursector momenteel afziet. Dit is echt schrijnend voor onze cinema’s en onze cultuur.”