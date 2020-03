Niels biotechbedrijf werkt mee aan nieuw vaccin tegen coronavirus Ben Conaerts

26 maart 2020

16u34 0 Niel Het Nielse biotechbedrijf eTheRNA, gevestigd op het Wetenschapspark, werkt binnen een internationaal consortium aan een nieuw coronavaccin. Begin 2021 wil het bedrijf overgaan tot de eerste testen op patiënten.

Biotechbedrijf eTheRNA maakt deel uit van een consortium met Noord-Amerikaanse en Europese partners om een nieuw coronavaccin te ontwikkelen. Het vaccin is bedoeld om intranasaal te worden toegediend en richt zich op mensen met een verhoogd risico, zoals gezondheidswerkers en familieleden van bevestigde patiënten. Het zou ook bescherming moeten bieden tegen toekomstige variaties van het coronavirus. De preklinische testen zijn intussen opgestart en de verwachting is dat het vaccin begin 2021 op patiënten kan worden uitgetest.

“Traditionele vaccins schieten meestal tekort wanneer we met plotse uitbraken van een virus te maken krijgen”, zegt CEO Steven Powell. “Het vaccin waar we aan werken, moet minstens aan een aantal vereisten voldoen. Het moet bestand zijn tegen genoomveranderingen, eenvoudig en veilig om toe te dienen en makkelijk om op te slaan. Het vaccinprogramma dat we nu met onze partners hebben opgestart, voldoet aan al deze criteria. Het is onze bedoeling om begin 2021 te starten met de klinische testen.”