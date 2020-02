Nielenaren hangen zwarte vlaggen tegen “schandalige” belastingverhoging Ben Conaerts

06 februari 2020

16u23 0 Niel Aan een aantal woningen in Niel hangt sinds enkele dagen een zwarte vlag uit. Daarmee protesteren de inwoners tegen de verhoging van de opcentiemen. “Dit is onaanvaardbaar”, klinkt het.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn in Niel verhoogd naar 1.550, het hoogste in Vlaanderen. Voor een aantal inwoners kan die stijging niet door de beugel. Zij hebben spontaan een zwarte vlag aan hun gevels gehangen om hun ongenoegen te uiten. “Deze stijging is onaanvaardbaar”, klinkt het. “Dit is een flinke hap uit ons budget. Schandalig.”

Volgens burgemeester Tom De Vries (Open Vld) was de stijging van de opcentiemen noodzakelijk. “In Niel betaalden we gemiddeld liefst 60 procent minder onroerende voorheffing dan in andere Vlaamse gemeenten. Als je weet dat de helft van het gemeentebudget van deze heffing afhangt, was dat onhoudbaar. Deze achterstand komt door de historische context van Niel, maar ook omdat de gegevens in het kadaster niet kloppen. Zo zou één op de drie huizen in Niel niet beschikken over een badkamer of een centrale verwarming. Door de opcentiemen te verhogen, komen de inkomsten nu op het niveau van een gemiddelde Vlaamse gemeente.”